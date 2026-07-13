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JPNN.com - Ekonomi

Prabowo Sebut KDKMP Akan Ciptakan Perputaran Uang Rp 223 Triliun

Senin, 13 Juli 2026 – 10:30 WIB
Prabowo Sebut KDKMP Akan Ciptakan Perputaran Uang Rp 223 Triliun - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat Hari Koperasi Nasional ke-79 yang digelar di Indonesia Arena, Senayan, pada Minggu (12/7). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menyebutkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menciptakan perputaran uang sebesar Rp 223 triliun per tahun di desa-desa sekaligus memperkuat perekonomian rakyat.

Kopdes Merah Putih juga akan menjadi pusat penyaluran barang-barang subsidi agar lebih tepat sasaran.

Hal itu dikatakan dalam pidatonya memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 yang digelar di Indonesia Arena, Senayan, pada Minggu (12/7).

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“Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar Rp 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa,” ucap Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa KDKMP akan menjadi pusat layanan ekonomi desa, termasuk sebagai jalur utama penyaluran seluruh barang subsidi yang telah ditetapkan pemerintah.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran sekaligus menutup celah penyelewengan, termasuk penyelundupan barang subsidi ke luar negeri.

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“Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus! saya katakan ini harus,” kata dia.

Program KDKMP yang dicanangkan pemerintahan Presiden Praboowo bertujuan membangun ekosistem koperasi modern berbasis digital di tingkat desa.

Prabowo mengatakan KDKMP akan menciptakan perputaran uang sebesar Rp 223 triliun per tahun di desa-desa sekaligus memperkuat perekonomian rakyat.

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TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  KDKMP  Kopdes Merah Putih 
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