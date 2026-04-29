Prabowo Sebut Perbaikan Rumah Pakai Genteng dari Olahan Sampah Bisa Hemat Rp 5 Juta

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menilai inovasi pengolahan sampah menjadi genteng di Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Berbasis Lingkungan & Edukasi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, bisa menyelesaikan persoalan lingkungan dan menghadirkan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Prabowo menuturkan genteng hasil olahan sampah tersebut cukup efektif dan ekonomis bahkan berpotensi masuk dalam program bantuan renovasi rumah rakyat.

Dengan anggaran perbaikan rumah sebesar Rp 20 juta per unit, menurut Prabowo, penggunaan genteng daur ulang dinilai mampu menghemat biaya sekitar Rp 4 hingga Rp 5 juta.

“Katanya cukup murah ya, dan ini mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah. Anggaran perbaikan rumah sekarang satu rumah Rp 20 juta, jadi ini satu rumah kita perhitungkan Rp 4-5 juta untung gentengnya,” ucap Prabowo, pada Selasa (28/4) kemarin.

Dia menegaskan bahwa keinginannya untuk mengurangi penggunaan atap seng yang mudah berkarat karena dianggap kurang sehat bagi penghuni rumah dan kurang baik dari sisi estetika.

“Kita mau hilangkan penggunaan seng yang berkarat. Berkarat itu nanti ujungnya tidak sehat untuk yang huni ya dan pandangannya juga nggak bagus,” kata dia.

Prabowo menilai model pengelolaan sampah tersebut itu sangat layak menjadi contoh bagi banyak provinsi dan kabupaten di Indonesia.

Pemerintah pusat pun akan memberikan dukungan langsung agar sistem serupa dapat terus dikembangkan secara nasional.