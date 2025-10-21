Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Sebut Tanggul Laut Raksasa Bakal Lindungi 50 Juta Penduduk

Selasa, 21 Oktober 2025 – 05:01 WIB
Prabowo Sebut Tanggul Laut Raksasa Bakal Lindungi 50 Juta Penduduk - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebutkan Proyek Strategis Nasional Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) siap dibangun membentang di pantai utara Jawa (pantura) untuk melindungi 50 juta penduduk dari tingginya permukaan air laut.

Prabowo menjelaskan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 535 kilometer di pantura menjadi solusi pemerintah dalam menghadapi kenaikan air laut sekitar 5 sentimeter per tahun akibat dampak perubahan iklim.

"Kami juga sudah mulai persiapan untuk membangun 535 km panjang tanggul laut di pantai utara Jawa. Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk. Air laut naik 5 cm setahun," kata Presiden Prabowo saat memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10).

Baca Juga:

Prabowo menilai ancaman perubahan iklim sudah di depan mata. Selain itu, sebanyak 60 persen industri nasional berada di kawasan pantai utara Jawa.

Lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional juga dapat terancam jika tanggul laut tidak segera dibangun.

Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan aset strategis bangsa.

Baca Juga:

"Kalau tidak salah 60 persen industri ada di pantai utara Jawa ini. Puluhan ribu hektare sawah yang subur juga di situ. Harus diselamatkan," kata Presiden.

Proyek tanggul laut raksasa menjadi salah satu program strategis nasional (PSN) pemerintahan Prabowo untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman rob dan dampak perubahan iklim.

Presiden Prabowo menyebut tanggul laut raksasa atau giant sea wall bakal melindungi 50 juta penduduk dari tingginya permukaan air laut.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo  tanggul laut raksasa  giant sea wall  proyek strategis nasional 
BERITA PRESIDEN PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp