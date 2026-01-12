Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Segera Bangun Proyek Hilirisasi dan Energi Senilai USD 6 Miliar Pada Februari

Senin, 12 Januari 2026 – 11:31 WIB
Prabowo Segera Bangun Proyek Hilirisasi dan Energi Senilai USD 6 Miliar Pada Februari - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto soal proyek hilirisasi dan energi. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto segera membangun atau memulai groundbreaking enam proyek hilirisasi nasional.

Rencana itu dibahas dalam rapat strategis Prabowo bersama sejumlah menteri di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (11/1).

“Di antaranya rencana groundbreaking enam titik baru proyek hilirisasi senilai  USD 6 miliar pada awal Februari 2026 mendatang,” ucap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

Baca Juga:

Menurut dia, rapat itu memang membahas agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan industri nasional, pengembangan teknologi, hingga proyek hilirisasi dan energi.

Dalam pertemuan tersebut Prabowo meminta adanya penguatan industri tekstil dan garmen nasional.

Salah satu langkah yang ditekankan Kepala Negara ialah dengan melakukan revitalisasi rantai pasok.

Baca Juga:

“Salah satunya adalah dengan melakukan revitalisasi rangkaian supply chain," kata Teddy.

Meski tak memerinci enam proyek tersebut, tetapi proyek yang diketahui akan memulai pembangunannya, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa) atau yang disebut waste to energy.

Presiden Prabowo Subianto bakal segera membangun atau groundbreaking enam proyek hilirisasi nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo Subianto  proyek hilirisasi  proyek hilirisasi dan energi  Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 
BERITA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp