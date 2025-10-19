Close Banner Apps JPNN.com
Prabowo Sejumlah Menteri ke Kediaman Pribadi, Ada Apa?

Minggu, 19 Oktober 2025 – 17:10 WIB
Prabowo Sejumlah Menteri ke Kediaman Pribadi, Ada Apa?
Presiden RI Prabowo Subianto. ANTARA/Rubby Jovan/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada Minggu (19/10). Rapat yang membahas pengembangan Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM) ini digelar di kediaman pribadi Presiden di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Menurut informasi dari Kementerian Sekretariat Negara, sejumlah anggota kabinet yang hadir antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek Brian Yuriarto.

Rapat ini merupakan kelanjutan dari tugas yang telah diberikan Presiden kepada Mendikti Saintek. Usai rapat terbatas sebelumnya di Halim Perdanakusuma pada Selasa (14/10), Mensesneg Prasetyo Hadi telah menyampaikan penugasan tersebut.

Baca Juga:

"Mendikti Saintek diberi tugas oleh Bapak Presiden untuk menyiapkan sumber daya manusia terutama di bidang STEM," ujar Prasetyo Hadi kala itu.

Selain itu, Prasetyo juga menyebutkan bahwa Presiden memberikan tugas khusus untuk melakukan penelitian teknologi guna mencapai swasembada energi dan swasembada pangan. Khusus untuk pangan, Mendikti Saintek ditugaskan untuk menerapkan teknologi di bidang perbenihan dan pengelolaan mineral beserta turunannya dari sumber daya alam Indonesia. (antara/jpnn)

Presiden Prabowo gelar ratas bahas program STEM dan beri tugas kepada Mendikti Saintek untuk swasembada.

