jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2026 kepada umat Kristiani di Indonesia, sekaligus mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan Natal sebagai momentum menebarkan kasih, menjaga harapan, dan menyebarkan kepedulian kepada sesama.

Dalam ucapan yang sama, Presiden Prabowo juga menyampaikan bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi ujian bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, Natal adalah momentum kasih, harapan, dan kepedulian terhadap sesama. Pada saat yang bersamaan, bangsa Indonesia juga tengah diuji oleh bencana alam yang membawa duka dan tantangan bagi saudara-saudari di Sumatera," kata Presiden Prabowo dikutip Kamis (25/12).

Prabowo kemudian mengajak seluruh rakyat Indonesia menjadikan momen Natal untuk memperkuat solidaritas, saling menolong, dan bergotong royong untuk bangkit bersama-sama.

"Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas, saling menolong, serta mengerahkan kemampuan terbaik kita sebagai bangsa yang tangguh karena persatuan. Marilah jadikan masa ini sebagai sumber pengharapan dan langkah untuk bangkit bersama," ujar Presiden.

Kemudian, Presiden menutup ucapannya dengan mengungkapkan harapannya untuk rakyat Indonesia.

"Semoga damai Natal menyertai semua, dan semoga tahun yang baru membawa kesehatan, kekuatan, serta semangat kebersamaan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden Prabowo.

"Selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi dan menyertai perjuangan," ungkap Presiden menutup ucapannya.