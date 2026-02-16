Close Banner Apps JPNN.com
Prabowo Sempat Rapat Terbatas Sebelum Berangkat ke Amerika

Senin, 16 Februari 2026 – 16:32 WIB
Prabowo Sempat Rapat Terbatas Sebelum Berangkat ke Amerika
Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC, Amerika Serikat, di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (16/2/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden RI.

jpnn.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC, Amerika Serikat, di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (16/2/2026).

Wapres beserta jajaran pejabat negara yang melepas keberangkatan Presiden di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, berdiri dekat tangga pesawat.

Sebelum naik tangga pesawat, Presiden Prabowo menyalami Wapres Gibran kemudian pejabat negara lainnya.

Saat itu ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra.

Dalam lawatannya ke AS, Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Di Washington DC, Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, termasuk memperkuat kerja sama di bidang-bidang strategis.

Dalam pertemuan itu, dua kepala negara juga dijadwalkan menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik (agreement on reciprocal trade/ART), yang negosiasinya telah berjalan sejak tahun 2025.

Presiden Prabowo, dalam lawatan yang sama, juga akan memenuhi undangan Presiden Trump untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza di Washington DC.

Presiden Prabowo Subianto sempat mengadakan rapat terbatas sebelum berangkat ke Washington DC, Amerika Serikat. Keberangkatan dilepas Gibran.

