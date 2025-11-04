Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Militeriana

Prabowo Serahkan Pesawat Baru untuk Perkuat Kekuatan Angkatan Udara Indonesia

Selasa, 04 November 2025 – 05:14 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto secara simbolis menyerahkan kunci pesawat angkut Airbus A400M kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/11/2025). Foto: ANTARA/Fathur Rochman

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyerahkan pesawat Airbus A400M/MRTT Alpha 4001 kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Penyerahan itu untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia khususnya dalam mobilitas udara strategis nasional.

Acara penyerahan digelar di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (3/11) hari ini.

Prabowo mengawali prosesi penyerahan dengan melepas tirai logo Skadron Udara 31 di bagian depan badan pesawat.

Pelepasan tirai secara simbolis menandai pengukuhan pesawat Airbus A400M/MRTT Alpha 4001 sebagai bagian dari kekuatan udara strategis Indonesia.

Selanjutnya, Prabowo melakukan prosesi penyiraman air ke bagian roda depan pesawat.

Rangkaian prosesi penyerahan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kunci pesawat secara simbolis oleh Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Setelahnya, Panglima TNI menyerahkan kunci tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

