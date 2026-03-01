Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Prabowo Siap Memfasilitasi Mediasi Iran-AS-Israel, Simak Kalimatnya

Minggu, 01 Maret 2026 – 09:26 WIB
Prabowo Siap Memfasilitasi Mediasi Iran-AS-Israel, Simak Kalimatnya - JPNN.COM
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (27/2/2026). (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Wakil Presiden)

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto disebut bakal memfasilitasi dialog antara Iran-Amerika Serikat-Israel yang saat ini terlibat konflik.

Seperti diketahui, Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan udara terkoordinasi ke sejumlah target strategis di Iran pada Sabtu (28/2) pagi.

“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak,” tulis akun resmi X Kementerian Luar Negeri RI, pada Sabtu (28/2) malam.

Baca Juga:

“Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” lanjutnya.

Indonesia sendiri sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.

Peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia.

Baca Juga:

“Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi,” ujar Kemlu.

Indonesia pun kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai. (mcr4/jpnn)

Indonesia sendiri sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Iran  Amerika Serikat  Israel  mediasi  Serangan udara 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp