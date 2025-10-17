Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Prabowo Sudah Pelototi Beban Utang Kereta Cepat Whoosh

Jumat, 17 Oktober 2025 – 06:05 WIB
Prabowo Sudah Pelototi Beban Utang Kereta Cepat Whoosh - JPNN.COM
Kereta Cepat Whoosh. Foto: dok. PT KCIC

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan atensi terhadap polemik beban utang dari Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung.

Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang menggunung ini.

“Jadi tinggal tunggu Keppres saja,” kata Luhut dikutip Jumat (17/10).

Baca Juga:

Luhut menuturkan, Presiden Prabowo Subianto juga akan membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang Whoosh.

Luhut memastikan pelunasan utang KCIC tidak membutuhkan bantuan tambalan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujar Luhut.

Baca Juga:

Terkait skema pembayaran, Luhut mengatakan penyelesaian utang KCIC akan menggunakan skema restrukturisasi, meski ia belum memastikan sumber dana untuk membayar utang. Dia pun terbuka dengan opsi membayar utang dengan dividen BUMN.

Saat ini Luhut mengaku telah berkoordinasi dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani.

Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan atensi terhadap polemik beban utang dari Kereta Cepat Whoosh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kereta cepat  Whoosh  Luhut Binsar Pandjaitan  Prabowo Subianto  utang whoosh 
BERITA KERETA CEPAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp