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Prabowo Sudah Terima Nama Calon Jampidsus, Pengganti Febrie Adriansyah Segera Diumumkan

Senin, 20 Juli 2026 – 15:39 WIB
Prabowo Sudah Terima Nama Calon Jampidsus, Pengganti Febrie Adriansyah Segera Diumumkan - JPNN.COM
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (20/7). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan nama pengganti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang sebelumnya dijabat Febrie Adriansyah sudah diterima Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, usulan nama pengganti itu sudah diterima sejak beberapa hari yang lalu.

Hal itu dikatakan Prasetyo sebelum Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (20/7).

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“Secara resmi Jaksa Agung telah mengirim surat kepada Bapak Presiden mengenai usulan pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri,” jelas Pras kepada wartawan.

Pras menyebutkan saat ini nama yang diusulkan tersebut sedang diproses oleh Tim Penilai Akhir (TPA).

“Sudah diproses sesuai dengan mekanisme melalui nama istilahnya TPA, dan insyaallah dalam beberapa hari ini sudah akan selesai,” kata dia.

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Nantinya, keputusan mengenai pengisi jabatan tersebut akan ditandatangani oleh Prabowo.

Sebelumnya, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menerima surat pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jampidsus pada Sabtu (11/7).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan nama pengganti Jampidsus Febrie sudah diterima Presiden Prabowo Subianto

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TAGS   Presiden Prabowo  Mensesneg  Jampidsus  Febrie Adriansyah 
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