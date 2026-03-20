Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Takbiran di Sumut, Rayakan Lebaran di Aceh

Jumat, 20 Maret 2026 – 17:44 WIB
Presiden Prabowo Subianto soal ketahanan pangan Indonesia. Foto: dok. Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan Lebaran Idulfitri 2026 di provinsi Aceh, pada Sabtu (21/3) besok.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Prabowo juga akan melaksanakan takbiran di Sumatera Utara.

"Iya betul, Pak Presiden akan malam takbiran di Sumatera Utara dan InsyaAllah akan Salat IdulFitri di Aceh besok pagi,” kata Teddy dalam keterangannya, Jumat (20/3).

Adapun, pemerintah resmi menetapkan Idulfitri 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026, melalui sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama.

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemantauan hilal dan perhitungan astronomi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.

Meski terdapat perbedaan penetapan di sebagian kalangan, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan saling menghormati dalam merayakan hari kemenangan. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo Subianto  Takbiran  lebaran idulfitri  Kementerian Agama  Mayor Teddy Indra Wijaya 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp