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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Tantang Penolak MBG: Tidak Ada yang Lebih Genting dari Perut Lapar

Rabu, 24 Juni 2026 – 14:45 WIB
Prabowo Tantang Penolak MBG: Tidak Ada yang Lebih Genting dari Perut Lapar - JPNN.COM
Siswa makan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membela program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah masih adanya kritik terkait kebijakan tersebut.

Menurut dia, tidak ada persoalan yang lebih mendesak dibanding mengatasi rasa lapar masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6).

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Dia bahkan menyinggung pihak-pihak yang masih mempertanyakan urgensi program MBG.

“Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak MBG perlu atau tidak?” ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan masih ada kalangan yang menilai persoalan lain lebih penting dibanding pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

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Namun, dia menegaskan pandangan tersebut tidak sejalan dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat.

“Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada yang lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada yang lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi ya dia mati,” tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto membela program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah masih adanya kritik terkait kebijakan itu.

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TAGS   Prabowo  Presiden Prabowo  MBG  makan bergizi gratis 
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