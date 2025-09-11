Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Prabowo Targetkan 500 Sekolah Rakyat di Daerah Tertinggal

Kamis, 11 September 2025 – 19:33 WIB
Prabowo Targetkan 500 Sekolah Rakyat di Daerah Tertinggal - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: dokumentasi Biro Pers

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memperluas Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerataan pendidikan.

Hal itu disampaikan Prabowo seusai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) Margaguna, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/9).

Menurut dia, pembangunan sekolah rakyat akan ditambah bertahap dengan target 100 sekolah baru setiap tahun.

Baca Juga:

Dengan pola ini, pemerintah menargetkan berdirinya 500 sekolah rakyat di wilayah kantong-kantong masyarakat yang ekonominya paling lemah.

Program juga diarahkan agar menjangkau lapisan menengah bawah.

"Target kami adalah 500 Sekolah Rakyat di daerah-daerah kantong masyarakat yang paling tertinggal, terutama kelompok ekonomi terbawah,” ucap Prabowo.

Baca Juga:

“Semua anak-anak kita harus mendapat pendidikan dengan fasilitas yang baik. Kita tidak boleh tertinggal dari bangsa lain,” lanjutnya.

Eks Menteri Pertahanan itu bilang saat ini tengah merencanakan supaya semua anak harus mendapat pendidikan dengan fasilitas yang bagus.

Dengan pola ini, pemerintah menargetkan berdirinya 500 sekolah rakyat di wilayah kantong-kantong masyarakat yang ekonominya paling lemah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sekolah Rakyat  Prabowo  Daerah Tertinggal  Prabowo Subianto 
BERITA SEKOLAH RAKYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp