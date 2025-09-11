Prabowo Targetkan 500 Sekolah Rakyat di Daerah Tertinggal

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memperluas Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerataan pendidikan.

Hal itu disampaikan Prabowo seusai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) Margaguna, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/9).

Menurut dia, pembangunan sekolah rakyat akan ditambah bertahap dengan target 100 sekolah baru setiap tahun.

Dengan pola ini, pemerintah menargetkan berdirinya 500 sekolah rakyat di wilayah kantong-kantong masyarakat yang ekonominya paling lemah.

Program juga diarahkan agar menjangkau lapisan menengah bawah.

"Target kami adalah 500 Sekolah Rakyat di daerah-daerah kantong masyarakat yang paling tertinggal, terutama kelompok ekonomi terbawah,” ucap Prabowo.

“Semua anak-anak kita harus mendapat pendidikan dengan fasilitas yang baik. Kita tidak boleh tertinggal dari bangsa lain,” lanjutnya.

Eks Menteri Pertahanan itu bilang saat ini tengah merencanakan supaya semua anak harus mendapat pendidikan dengan fasilitas yang bagus.