Prabowo Targetkan Mobil Buatan Indonesia Siap Meluncur Tiga Tahun Lagi, Merek Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah memulai langkah awal untuk mewujudkan produksi mobil buatan Indonesia dalam waktu tiga tahun mendatang.

"Saudara-saudara, ini belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang," kata Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

Prabowo menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana dan lahan untuk pembangunan pabrik yang akan memproduksi kendaraan nasional. Ia menyebut tim pengembang saat ini sedang bekerja menyiapkan seluruh kebutuhan teknis dan infrastruktur.

Presiden juga menyinggung keberhasilan Indonesia memproduksi kendaraan jip buatan dalam negeri yang kini digunakan oleh pejabat dan perwira TNI. Kendaraan tersebut adalah Maung, kendaraan taktis ringan hasil produksi PT Pindad.

"Jadi, sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga kita tidak pakai jip buatan negara lain. Kita pakai jip buatan Indonesia sendiri. Komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan pimpin pasukan dia bangga dia pakai jip buatan Indonesia," ujar Prabowo.

Ia menegaskan kendaraan Maung digunakan secara luas di lingkungan pemerintahan dan militer sebagai bentuk kebanggaan terhadap produk dalam negeri.

"Dan sebentar lagi saudara-saudara harus pakai Maung semua. Saya enggak mau tahu, yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya enggak panggil kau bolehlah kau pakai mobil itu," ucap Prabowo.

Sidang Kabinet Paripurna kali ini bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahan Prabowo. Dalam sidang tersebut, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh undangan mengenakan kemeja panjang berwarna cokelat, berbeda dari sidang-sidang sebelumnya yang didominasi warna putih. (antara/jpnn)



