Prabowo Targetkan Pembangunan Jembatan Teupin Mane di Aceh Rampung 1 Pekan

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan jembatan Bailey Teupin Mane, Aceh Bireun bakal rampung satu pekan.

Jembatan itu dibangun untuk kembali menghubungan Kota Medan dan Banda Aceh, serta beberapa kota/kabupaten di Aceh.

Pasalnya, akses penghubung kedua daerah tersebut tertutup akibat meluapnya aliran Sungai Teupin Mane yang kini lebarnya mencapai 180 meter.

"Salah satu jembatan bailey yang mereka kerja terus diharapkan satu minggu sudah bisa buka," ucap Prabowo saat mengunjungi sejumlah titik di Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor.

Menurut dia, nantinya akan dibangun tiga jembatan lainnya seusai pembangunan jembatan bailey di Teupin Mane rampung.

"Dan dari sini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi ya, yang menuju Bener Meriah dan Takengon ke atas," kata dia.

Ketua umum Partai Gerindra itu pun memastikan akan memperbaiki jembatan-jembatan lain yang rusak akibat bencana alam.

“Semua usaha kita kerahkan, nanti semua jembatan kita perbaiki. Mudah-mudahan satu, dua minggu ya, karena masalahnya tembus ini baru kita bisa kerja," tambahnya. (mcr4/jpnn)