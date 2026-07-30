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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Prabowo Targetkan Selesaikan Masalah Sampah di Indonesia dalam Satu Tahun

Kamis, 30 Juli 2026 – 16:07 WIB
Prabowo Targetkan Selesaikan Masalah Sampah di Indonesia dalam Satu Tahun - JPNN.COM
Presiden Prabowo saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, pada Kamis (30/7). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Menurut dia, kebersihan lingkungan menjadi syarat utama untuk mendorong sektor pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, pada Kamis (30/7).

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Prabowo mengatakan pariwisata memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian masyarakat.

Setiap wisatawan yang datang ke Indonesia akan menggerakkan banyak sektor usaha, mulai dari petani, pelaku UMKM, logistik, hingga industri perhotelan dan restoran.

“Pariwisata itu menghasilkan devisa. Pariwisata menggerakkan ekonomi. Satu wisatawan asing datang ke negara kita, minum secangkir kopi, petani kopi hidup,” ujar Prabowo.

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Dia memperkirakan seorang wisatawan dapat menghidupi sedikitnya 10 hingga 15 orang melalui mata rantai ekonomi yang tercipta.

Untuk itu, Prabowo menilai kebersihan kota menjadi faktor penting agar Indonesia semakin menarik di mata wisatawan domestik maupun mancanegara.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun.

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TAGS   sampah  Prabowo  Ekonomi  Lingkungan  Destinasi Wisata 
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