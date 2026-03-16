JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Tegaskan Indonesia Nonblok, Tak Akan Gabung Aliansi Militer

Senin, 16 Maret 2026 – 16:40 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak akan bergabung dalam aliansi militer mana pun.

Indonesia secara konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, sesuai Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tidak memihak blok kekuatan mana pun dan aktif menciptakan perdamaian dunia.

"Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun," ucap Prabowo dikutip dari rilis Badan Komunikasi Pemerintah, pada Senin (16/3).

Indonesia disebut berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung pada kekuatan negara lain. Untuk itu, Indonesia pun harus membangun kekuatan pertahanan yang kuat.

“Ketika sesuatu terjadi, kita tidak bisa bergantung pada siapa pun," kata dia.

Dia menambahkan, Indonesia menjaga hubungan baik dengan semua negara tetangga dan memiliki postur militer yang bersifat defensif.

Terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Amerika Serikat (AS), Prabowo kembali menjelaskan bahwa tujuan Indonesia adalah kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution).

"Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara," jelasnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

