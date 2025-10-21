Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Prabowo Tegaskan Para Pejabat Harus Pakai Mobil Maung: Saya Gak Mau Tahu

Selasa, 21 Oktober 2025 – 00:10 WIB
Prabowo Tegaskan Para Pejabat Harus Pakai Mobil Maung: Saya Gak Mau Tahu - JPNN.COM
Presiden Prabowo memerintahkan kepada jajarannya agar menggunakan mobil yang diproduksi oleh PT Pindad, yakni Maung. Foto: Hafidz Mubarak A/foc/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo memerintahkan kepada jajarannya agar menggunakan mobil yang diproduksi oleh PT Pindad, yakni Maung.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin

"Sebentar lagi saudara-saudara harus pakai Maung (mobil,red) semua. Saya enggak mau tahu," ungkap orang nomor satu di RI itu.

Baca Juga:

Dia menjelaskan untuk kendaraan lain bisa digunakan pada saat hari libur. Ya, pada saat saya enggak panggil kau bolehlah kau pakai mobil itu," tutur Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa pemerintah telah memulai langkah awal untuk menghadirkan mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun mendatang.

"Saudara-saudara belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang," katanya.

Baca Juga:

Prabowo mengatakan pemerintah telah menyiapkan alokasi dana dan lahan untuk pembangunan pabrik yang akan memproduksi kendaraan dalam negeri.

Saat ini, tim pengembang disebut tengah bekerja menyiapkan hal tersebut.

Presiden Prabowo memerintahkan kepada jajarannya agar menggunakan mobil yang diproduksi oleh PT Pindad, yakni Maung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo  mobil Maung  Pindad  jip 
BERITA PRESIDEN PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp