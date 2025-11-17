Prabowo Tegaskan Pelajar di Wilayah 3T Prioritas Penerima Panel Interaktif di Sekolah

jpnn.com, BEKASI - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sekolah-sekolah di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) bakal menjadi prioritas pertama penerima pendistribusian Papan Interaktif Digital (PID/IFP).

Menurut dia, penyaluran media belajar berupa papan interaktif atau smart board itu menjadi bagian dari program besar pemerataan kualitas pendidikan nasional.

Dia memastikan bahwa anak-anak di wilayah paling terpencil pun mendapatkan akses teknologi pembelajaran yang sama seperti di kota besar.

Hal itu dikatakan Prabowo pada Peluncuran Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (17/11).

“Suatu saat orang akan mengenang bagaimana 288 ribu alat ini bisa didistribusikan ke semua sekolah di Indonesia termasuk yang di 3T, di tempat yang paling terpencil, paling terluar, dan daerah paling tertinggal,” ucap Prabowo.

“Kita kirim ke situ, bahkan itu prioritas pertama yang kita kirim,” lanjutnya.

Dia menuturkan bahwa laporan yang diterimanya menunjukkan sebagian perangkat sudah tiba di berbagai sekolah, termasuk di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau.

Meski proses distribusi itu tidak mudah, pemerintah disebut berkomitmen untuk memastikan semua sekolah mendapatkannya secara merata. Pendistribusian itu pun akan dibantu TNI dan Polri ke daerah-daerah.