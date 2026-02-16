Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik

Prabowo Tegaskan Perundingan Global Harus Menguntungkan Indonesia

Senin, 16 Februari 2026 – 07:54 WIB
Prabowo Tegaskan Perundingan Global Harus Menguntungkan Indonesia
Presiden Prabowo Subianto saat rapat bersama sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15/2). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri terkait bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15/2).

Pertemuan yang berlangsung pada sore hari tersebut difokuskan pada penguatan strategi Indonesia dalam menghadapi dinamika dan perundingan ekonomi global.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Prabowo memberikan penegasan terkait arah dan prinsip yang harus dipegang pemerintah dalam setiap perundingan ekonomi internasional.

Prabowo menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap langkah diplomasi ekonomi benar-benar berpihak pada kepentingan nasional.

“Memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapapun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia,” ucap Teddy dalam keterangannya, pada Minggu malam.

Menurut dia, Prabowo juga menekankan bahwa perundingan ekonomi tidak boleh semata-mata bersifat transaksional jangka pendek, melainkan harus berdampak langsung pada penguatan struktur ekonomi nasional.

Dalam hal ini, peningkatan produktivitas industri dalam negeri dan penguatan rantai pasok global menjadi prioritas utama.

“Presiden menginginkan perundingan harus sebanyak-banyaknya meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat global supply chain atau rantai pasok industri,” kata dia.



