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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Tegaskan Sekolah Rakyat untuk Warga Miskin dan Kurang Berdaya

Senin, 08 Juni 2026 – 00:24 WIB
Prabowo Tegaskan Sekolah Rakyat untuk Warga Miskin dan Kurang Berdaya - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diprioritaskan untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Hal itu dia katakan saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, pada Minggu (7/6).

Dia menekankan tujuan utama program tersebut adalah memberikan kesempatan yang lebih baik bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan.

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"Memang Sekolah Rakyat kami wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya," ujar Prabowo.

Menurut dia, pembangunan bangsa pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

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"Pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar,” kata dia.

Eks Menteri Pertahanan itu juga menyoroti tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diprioritaskan untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan

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TAGS   Prabowo Subianto  Sekolah Rakyat  Anak Anak  Teddy Indra Wijaya 
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