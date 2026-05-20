Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Prabowo Teken PP Baru Hari Ini, Ekspor Sawit & Batu Bara Melalui BUMN

Rabu, 20 Mei 2026 – 13:43 WIB
Prabowo Teken PP Baru Hari Ini, Ekspor Sawit & Batu Bara Melalui BUMN - JPNN.COM
ilustrasi industri kelapa sawit. Foto: Tim BPDP

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) telah terbit per Rabu (20/5) ini.

Hal demikian dikatakan dia saat pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V pada 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).  

Prabowo menyebutkan PP Tata Kelola Ekspor SDA menjadi aturan strategis memperkuat urusan perdagangan.

Baca Juga:

"Penerbitan PP ini langkah stretegis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," kata dia, Rabu.

Prabowo mengatakan BUMN bakal berperan krusial dalam aktivitas ekspor komoditas Indonesia, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, paduan besi, setelah terbit PP Tata Kelola Ekspor SDA.

"Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," kata eks Menteri Pertahanan (Menhan) itu.

Baca Juga:

Prabowo mengatakan langkah menjadikan BUMN pemain tunggal ekspor demi memperkuat sistem pengawasan.

"Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring," katanya.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut aturan baru membuat BUMN berperan krusial dalam aktivitas ekspor komoditas Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ekspor  sawit  batu bara  BUMN  Prabowo 
BERITA EKSPOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp