JPNN.com - Nasional

Prabowo Telepon Erdogan, PM Sharif, MBS, dan Raja Yordania, Ini yang Dibicarakan

Senin, 23 Maret 2026 – 17:36 WIB
Presiden Prabowo Subianto menelepon beberapa pemimpin negara dalam rangka silaturahmi suasana Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menelepon beberapa pemimpin negara, yaitu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif, PM Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), dan Raja Yordania Abdullah II.

Prabowo menyampaikan ucapan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

"Dalam beberapa hari di suasana Idulfitri ini, Presiden Prabowo melaksanakan silaturahmi melalui sambungan telepon dengan para pemimpin negara muslim, di antaranya Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdo?an, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, Raja Abdullah II dari Kerajaan Yordania, dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman," ujar Seskab Teddy Indra Wijaya saat dihubungi, Senin.

Teddy menjelaskan Presiden Prabowo menelepon pemimpin-pemimpin negara itu setelah merampungkan agenda Idulfitri di tanah air, yang berlangsung sejak malam takbiran di Medan, Sumatera Utara, pada Jumat (20/3) malam, kemudian shalat Id di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Sabtu (21/3) pagi, yang dilanjutkan dengan halalbihalal dan gelar griya di Istana Kepresidenan RI pada Sabtu siang sampai dengan petang hari.

Teddy melanjutkan dalam waktu dekat Presiden Prabowo akan menghubungi pemimpin-pemimpin negara lainnya.

"Beberapa Kepala Negara lainnya juga akan dihubungi dalam waktu dekat, menunggu konfirmasi dari masing-masing negara," sambung Teddy.

Menurut Seskab, momen silaturahmi melalui sambungan telepon itu bukan hanya sekadar tradisi dalam suasana Hari Raya Idulfitri, melainkan juga menjadi bukti eratnya persaudaraan antara Indonesia dengan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya.

"Silaturahmi ini menjadi wujud eratnya persaudaraan dan kerja sama antarnegara-negara muslim sekaligus memperkuat hubungan bilateral di tengah suasana penuh keberkahan," ujar Seskab Teddy.

