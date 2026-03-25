Prabowo Telepon Sejumlah Kepala Negara, Silaturahmi hingga Bahas Konflik Iran-Israel

Rabu, 25 Maret 2026 – 22:25 WIB
Presiden Prabowo Subianto menelepon beberapa pemimpin negara dalam rangka silaturahmi suasana Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan pada Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Prabowo menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri kepada para pemimpin muslim negara sahabat, di antaranya adalah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed.

Kemudian, Presiden Turki Recep Erdogan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed Bin Salman, hingga Raja Yordania Abdullah II.

Selain bersilaturahmi, Prabowo juga membahas berbagai isu dengan para pemimpin-pemimpin muslim negara sahabat.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menuturkan dirinya bertukar pandangan dengan Prabowo mengenai konflik Iran-Israel. Kedua negara sepakat menyerukan perdamaian untuk mengakhiri konflik.

"Kami berdua bersama-sama menyerukan perdamaian dan saya memberitahukan kepada Presiden Prabowo bahwa Malaysia akan terus mendukung dan memperkuat upaya diplomatik dalam meredakan konflik Iran-Israel, sehingga ketegangan dapat diredakan, nyawa warga sipil dapat dilindungi, dan ruang negosiasi yang berarti dapat dibuka menuju solusi yang damai dan langgeng," ujar Anwar Ibrahim melalui akun X resminya, dikutip pada Rabu (25/3).

Anwar dan Prabowo pun mengagendakan pertemuan bilateral dalam waktu dekat.

“Kami sepakat untuk mengatur pertemuan dalam waktu dekat, termasuk usulan saya untuk mengunjungi Jakarta sebagai langkah untuk memperkuat hubungan bilateral yang sudah erat," kata dia.

