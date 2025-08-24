Prabowo Temui Ma'ruf Amin, Bahas Kebangsaan dan Arah Pembangunan RI ke Depan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan Wakil Presiden (Wapres) Ke-13 KH Ma'ruf Amin, Minggu sore.

Pertemuan itu berlangsung di kediaman pribadi KH Ma'ruf Amin yang berlokasi di Kota Depok, Jawa Barat.

Keduanya terlibat dalam diskusi mendalam mengenai sejumlah isu terkait kebangsaan dan arah pembangunan ke depan.

Presiden Prabowo, yang mengenakan atasan safari dan juga kopiah hitam, langsung mencium tangan KH Ma'ruf setibanya di rumah wakil presiden pada periode kedua pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo.

Kunjungan Presiden Prabowo ke kediaman Ma'ruf Amin itu dibagikan oleh akun media sosial resmi Presiden RI, sebagaimana telah dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

"Dalam kunjungannya, kedua pemimpin berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan. Kunjungan ini juga mencerminkan kehangatan hubungan antarpemimpin bangsa serta menegaskan semangat persatuan yang senantiasa menjadi landasan kokoh dalam perjalanan Indonesia," demikian siaran resmi Presiden RI.

Pertemuan itu berlangsung secara tertutup, tetapi beberapa foto yang dibagikan oleh siaran resmi Presiden RI, keduanya duduk berhadap-hadapan di salah satu ruang tamu rumah Ma'ruf Amin.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet turut membenarkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan KH Ma'ruf Amin.