Prabowo Terima Laporan Dasco, Termasuk soal Situasi Politik dan Keamanan

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terkait sejumlah masukan DPR kepada pemerintah dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Melalui unggahan akun Sekretariat Kabinet di Instagram, (@sekretariat.kabinet), disebutkan bahwa pertemuan berlangsung setelah Presiden Prabowo kembali dari lawatan luar negeri.

"Hari ini, Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Merdeka, 16 April 2026, untuk menerima laporan beberapa hal strategis sekembalinya Presiden Prabowo dari lawatan luar negeri," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, saat dikonfirmasi ANTARA.

Dalam pertemuan itu, Dasco melaporkan sejumlah hal strategis kepada Presiden Prabowo, termasuk perkembangan situasi politik, keamanan, dan ekonomi nasional.

Selain itu, Wakil Ketua DPR RI tersebut juga menyampaikan sejumlah masukan yang berasal dari fungsi legislasi DPR kepada pemerintah.

Presiden Prabowo baru saja merampungkan lawatan dari Rusia dan Prancis. Di Moskow, Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin negara menegaskan peningkatan kerja sama terkait pasokan energi nasional jangka panjang, termasuk cadangan minyak mentah dan LPG.