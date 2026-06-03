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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Terima Menlu Turki Hakan Fidan di Hambalang, Bahas Palestina hingga Stabilitas Timur Tengah

Rabu, 03 Juni 2026 – 16:57 WIB
Prabowo Terima Menlu Turki Hakan Fidan di Hambalang, Bahas Palestina hingga Stabilitas Timur Tengah - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di kediaman Hambalang, Jawa Barat, pada Rabu (3/6). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, HAMBALANG - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di kediaman Hambalang, Jawa Barat, pada Rabu (3/6).

Pertemuan berlangsung dalam sebagai cerminan hubungan persahabatan serta kemitraan strategis antara Indonesia dan Turki.

Kunjungan Menlu Fidan ke Indonesia dilakukan atas undangan Prabowo. Kehadirannya menjadi upaya kedua negara untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi di tengah berbagai dinamika kawasan maupun global yang berkembang saat ini.

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Dalam pertemuan tersebut, Prabowo secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Turki Yang Mulia Recep Tayyip Erdo?an beserta Pemerintah Turki.

Terima kasih disampaikan atas dukungan dan kerja sama Turki dalam proses pemulangan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0.

Prabowo menilai dukungan Turki dalam misi kemanusiaan tersebut mencerminkan hubungan persahabatan yang kuat antara kedua negara.

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“Sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas internasional,” tulis rilis resmi Biro Pers Istana.

Di tengah suasana pertemuan yang berlangsung konstruktif, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi terkini di Timur Tengah.

Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan berbagai dinamika regional yang tengah menjadi perhatian dunia

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TAGS   Prabowo Subianto  Stabilitas Timur Tengah 
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