Prabowo Terima Pengurus Golkar di Istana, Dasco Ikut Mendampingi

Rabu, 27 Agustus 2025 – 20:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terekam mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto ketika menerima DPP Golkar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/8).

Hal demikian seperti dikatakan Ketua Harian Gerindra itu melalui akun @sufmi_dasco yang diunggah di Instagram pada Rabu (27/8).

"Mendampingi Presiden Prabowo menerima kunjungan resmi jajaran petinggi Partai Golongan Karya dalam rangka Silaturahmi Kebangsaan," demikian Dasco melalui akunnya di Instagram, Rabu.

Dia mengatakan DPP Golkar dalal pertemuan menyampaikan berbagai masukan terkait keberlanjutan pembangunan bangsa dan negara ke depan.

"Pertemuan ini juga menegaskan kembali komitmen Partai Golkar dalam mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo, termasuk penegakan Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Dasco.

Selain Dasco, Prabowo tampak ditemani Mensesneg Prasetyo Hadi dan Menseskab Teddy Indra Wijaya ketika menerima DPP Golkar.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia beserta sejumlah pimpinan Golkar mendatangani Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (27/8).

Seluruh pimpinan partai beringin itu datang dengan mengenakan jas berwarna kuning.