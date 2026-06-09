Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat

Selasa, 09 Juni 2026 – 18:30 WIB
Prabowo Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident untuk Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/6). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident untuk Republik Indonesia.

Penerimaan surat kepercayaan itu digelar dalam upacara resmi yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/6).

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra.

Baca Juga:

Prosesi penyerahan surat kepercayaan diawali dengan penyambutan resmi para duta besar di Istana Merdeka.

Para duta besar secara bergantian memasuki ruang kredensial untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menerima langsung dokumen resmi yang menjadi tanda dimulainya tugas diplomatik para duta besar di Indonesia.

Baca Juga:

Adapun, 9 duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo, yakni:

1. Manuel Estuardo Roldan Barillas, Duta Besar LBBP Designate Resident, Republik Guatemala untuk Republik Indonesia;

Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Istana Merdeka  Duta Besar  Kepala negara  Prabowo  Surat kepercayaan 
BERITA ISTANA MERDEKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp