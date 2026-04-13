JPNN.com - Internasional

Prabowo Tiba di Rusia, Bakal Bahas Dinamika Global Bersama Vladimir Putin

Senin, 13 April 2026 – 15:01 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo-2 di Moskow, Federasi Rusia, pada Senin (13/4) waktu setempat.

Kedatangan Prabowo tersebut untuk memperkuat hubungan bilateral, serta meningkatkan kerja sama strategis dengan Rusia.

Presiden disambut oleh Deputy Foreign Minister Rusia Andrey Rudenko, Director of State Protocol Department Rusia Igor Bogdashev, Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia Jose Tavares, dan Atase Pertahanan RI di Moskow Marsma TNI Budi Susilo.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo bakal bertemu empat mata dengan Presiden Vladimir Putin.

Menurut dia, pertemuan antara kedua pemimpin memiliki arti penting di tengah perubahan lanskap global yang dinamis.

“Di tengah dinamika global yang terus berubah, pertemuan ini menjadi sangat krusial,” ucap Teddy dalam keterangannya.

Kedua pemimpin bakal membahas sejumlah isu strategis, termasuk penguatan ketahanan energi nasional melalui kelanjutan kerja sama dengan pemerintah Rusia.

“Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak,” ungkapnya.

