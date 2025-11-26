Prabowo Tinjau Ulang Bonus untuk Para Atlet Sea Games hingga Olimpiade

Rabu, 26 November 2025 – 04:43 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tengah meninjau ulang skema bonus bagi atlet SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan penyusunannya akan dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan.

Hal itu diungkapkan Erick Thohir usai bertemu dan membahas dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, pada Selasa (25/11).

“Ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenkeu, karena ini kan kita mesti bikin rencana besar daripada anggaran negara,” ucap Erick.

Selain membahas bonus, pemerintah fokus mengembangkan 21 cabang olahraga (cabor) untuk dua olimpiade imternasional, yakni Sea Games dan Asian Games.

Erick menyebutkan Prabowo bakal menerbitkan payung hukum terhadap arahan tersebut.

“Kami akan fokus di 21 cabang olahraga untuk menuju olimpiade, di mana Sea Games dan Asian Games sebagai bagian sasaran," kata dia.

Tak hanya itu, Prabowo meminta agar beasiswa untuk para atlet termasuk LPDP dialokasikan sebaik mungkin.