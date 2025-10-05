Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Militeriana

Prabowo: TNI Timbul dan Tenggelam Bersama Rakyat, Siap Mengorbankan Jiwa Raga

Minggu, 05 Oktober 2025 – 11:33 WIB
Prabowo saat menghadiri upacara perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (5/10).

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan selalu bersama rakyat.

Hal itu diucapkan Prabowo saat berpidato dalam upacara perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (5/10).

“Kita paham dan kita mengerti bahwa tentara nasional Indonesia lahir dari rakyat Indonesia. TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. TNI berasal dari rakyat,” ucap Prabowo.

“TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia, TNI selalu mengabdi kepada bangsa dan rakyat,” lanjutnya.

Menurut Prabowo, para prajurit TNI juga siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk Indonesia.

“TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” kata dia.

Eks Danjen Kopassus itu menyebutkan bahwa TNI menjadi benteng dan tulang punggung pertahanan negara Indonesia.

TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

