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JPNN.com - Nasional - Tokoh

Prabowo Tuding Masih Ada Londo Ireng di Indonesia, Jadi Jurnalis, Pengamat, hingga LSM

Jumat, 24 Juli 2026 – 12:59 WIB
Prabowo Tuding Masih Ada Londo Ireng di Indonesia, Jadi Jurnalis, Pengamat, hingga LSM - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB, Jakarta, Kamis (23/7). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menuding masih ada Londo Ireng di Indonesia yang sekarang memakai identitas sebagai jurnalis hingga LSM.

Londo Ireng sendiri adalah istilah dari bahasa Jawa (gabungan Londo yang berarti orang Belanda dan Ireng yang berarti hitam). Istilah ini diartikan sebagai orang Indonesia yang saat itu mengabdi terhadap Belanda atau bangsa lain.

Prabowo menyampaikan itu saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center, pada Kamis (23/7) malam.

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Mulanya, Prabowo menyebutkan bahwa ada media yang masih sering mencari-cari kesalahan pemerintah termasuk soal pembangunan sekolah.

“Ada juga media-media yang, walaupun sudah diperbaiki 67 ribu sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki, dia taruh di halaman pertama. Dia kira kami enggak ngerti,” ujar Prabowo.

Walau begitu, dia mengaku tak akan menyebutkan nama media yang dimaksud tersebut.

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“Ini negara demokrasi, kami tidak antikritik, tetapi kita bukan anak kecil."

Dia menuding bahwa masih ada orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain.

Presiden Prabowo Subianto menuding masih ada Londo Ireng di Indonesia yang sekarang memakai identitas sebagai jurnalis hingga LSM.

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TAGS   Prabowo  Harlah PKB  Prabowo Subianto  Londo Ireng 
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