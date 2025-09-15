Prabowo Tulis Surat untuk 5 Mantan Menteri, Ini Isinya

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat khusus kepada lima eks menteri Kabinet Merah Putih yang sebelumnya direshuffle.

Kelima eks menteri itu adalah Dito Ariotedjo, Budi Gunawan, Sri Mulyani, Budi Arie, dan Abdul Kadir Karding.

Surat tersebut diserahkan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet.

“Berjumpa dengan lima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo Subianto," ucap Teddy, dikutip Senin (15/9).

Menurut dia, surat tersebut bertuliskan pesan dari Presiden Prabowo yang salah satunya adalah ucapan terima kasih atas pengabdian kelima menteri selama menjabat di pemerintahannya.

“Surat tersebut disusun langsung oleh presiden sebagai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar para menteri bagi negeri, selama menjalankan amanah sebagai bagian dari keluarga Kabinet Merah Putih," kata dia.

Dalam foto yang dibagikan, tampak Teddy dan Prasetyo berpose bersama lima menteri yang terkena reshuffle.

Diketahui, Prabowo Subianto melantik 4 menteri pengganti di Kabinet Merah Putih, pada Senin (8/9).