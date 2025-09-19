Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jabat Plt Menteri BUMN

Jumat, 19 September 2025 – 18:32 WIB
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Dony Oskaria sebagai Plt Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dony Oskaria sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dan juga Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penunjukan Dony karena dirinya adalah Wakil Menteri BUMN.

“Plt BUMN atas petunjuk dari Bapak Presiden ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Dony Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN,” ucap Pras di Istana Negara, pada Jumat (19/9).

Pras menuturkan, karena Dony mempunyai dua jabatan, diharapkan bisa membenahi tubuh BUMN yang ada.

Saat ini beliau juga menjadi COO di Danantara sehingga harapannya dengan pelaksana tugas yang diberikan akan mempercepat proses namanya pembenahan BUMN-BUMN,”

Diketahui, posisi Menteri BUMN sebelumnya kosong setelah Erick Thohir dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96B tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

