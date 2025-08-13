Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Turun Tangan, Bupati Pati Langsung Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen

Rabu, 13 Agustus 2025 – 15:09 WIB
Prabowo Turun Tangan, Bupati Pati Langsung Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sudah menaruh atensi terhadap kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen.

Dia berkata demikian dalam video yang diunggah di Instagram akun @sudaru_sudaryono seperti dikutip Rabu (13/8).

"Sudah mendapatkan atensi langsung dr Presiden RI," kata Mas Dar sapaan Sudaryono, Rabu. 

Baca Juga:

Wakil Menteri Pertanian (Wanentan) itu menyebut Presiden Prabowo yang juga Ketum Gerindra tidak ingin Bupati Pati menaikkan PBB sampai 250 persen.

Sebab, kata Mas Dar, Presiden Prabowo menganggap rakyat tengah membutuhkan perhatian lebih, sehingga kebijakan menaikkan PBB tidak relevan.

"Disampaikan ke Bupati untuk membatalkan kebijakan itu di tengah kondisi masyarakat yang sekarang ini memang butuh perhatian lebih," ujarnya.

Baca Juga:

Mas Dar mengatakan Bupati Pati yang diusung Gerindra pada Pilkada 2024 diminta mencari pendapatan daerah bukan dari menaikkan PBB.

"Alhamdulillah Bupati tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi," katanya.

Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Bupati Pati Sudewo membatalkan kebijakan PBB naik 250 persen. Berikut alasannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bupati Pati  Prabowo Subianto  Prabowo  PBB 
BERITA BUPATI PATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp