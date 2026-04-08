Prabowo Turunkan Biaya Haji 2026 Rp 2 Juta Meski Harga Avtur Naik

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan biaya haji untuk jemaah Indonesia akan tetap diturunkan Rp 2 juta per orang.

Biaya haji itu diputuskan tetap turun meskipun ada kenaikan biaya avtur imbas perang antara Iran melawan Israel-Amerika Serikat.

Penurunan tersebut sesuai kesepakatan bersama antara Kementerian Haji dan Umrah serta Komisi VIII DPR RI.

Hal itu ditegaskan Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah, di Istana Merdeka, pada Rabu (8/4).

"Kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp 2 juta. Walaupun harga avtur naik kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini," ucap Prabowo.

Prabowo memastikan ketetapan biaya tidak akan berubah, kecuali ada ketetapan tambahan dari pemerintah Arab Saudi.

Menurut dia, hal itu menjadi salah satu kebijakan dalam melindungi masyarakat paling bawah.

“Kita sekarang berjuang dan Alhamdulillah saya dapat laporan antrean haji sekarang tidak lagi 48 tahun, mulai 2026 antrean haji paling lama 26 tahun dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi,” kata dia. (mcr4/jpnn)