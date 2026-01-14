Close Banner Apps JPNN.com
Prabowo Umumkan Swasembada Beras, Eli Salomo: Indonesia Kembali Berdiri

Rabu, 14 Januari 2026 – 22:10 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat acara Panen Raya di Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. ilustrasi. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu pemrakarsa 98 Resolution Network Eli Salomo Sinaga mengapresiasi pemerintah yang berhasil mencapai swasembada pangan nasional 2025.

Menurut dia, pemerintah Prabowo-Gibran bisa membuktikan janjinya, yaitu mewujudkan swasembada beras nasional.

Eli Solomi mengatakan Indonesia bisa mencapai swasembada beras dalam waktu tidak kurang dari satu tahun.

"Kami optimistis Indonesia akan mencapai swasembada pangan nasional. Together we will rise," ujar Eli Salomo dalam siaran persnya, Rabu (14/1).

Dia menilai komitmen kuat Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada telah dibuktikan melalui sejumlah kebijakan.

Misalnya pertama, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 73/Kpts./OT.050/M/02/2025 Tentang Satuan Tugas Swasembda Pangan.

Jangkauan kerja satgas itu sampai ke Kabupaten Kota hingga Petugas lapangan.

"Strategi utama dalam mencapai swasembda adalah peningkatan produksi dengan optimalisasi seluruh sumber daya lahan yang tersedia dan dukungan sumber daya manusia yang kompeten," tutur Eli Salomo yang juga Sekjend Persaudaraan 98.

