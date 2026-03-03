Close Banner Apps JPNN.com
Prabowo Undang Megawati hingga Jokowi ke Istana, Ini Agendanya

Selasa, 03 Maret 2026 – 15:49 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kanan) terekam berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11). Foto: Aristo/JPNN

jpnn.com - Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut langkah Presiden RI Prabowo Subianto mengundang para mantan Presiden RI untuk datang ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3) ini untuk kepentingan silaturahmi Ramadan 1447 Hijriah.

"Undangan itu tentunya soal silaturahmi, apalagi di bulan Ramadan ini," kata Dasco menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan Prabowo ingin menyampaikan situasi geopolitik, sehingga mengundang mantan Presiden RI ke Istana Negara.

"Pak Presiden ingin memberikan update kepada presiden presiden terdahulu mengenai situasi geopolitik terbaru setelah Presiden Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri," ujar Dasco.

Selanjutnya, kata dia, Prabowo ingin mendengarkan masukan mantan Presiden RI menyikapi situasi geopolitik. 

"Pak Prabowo ingin juga mendengar masukan dan saran-saran dari presiden terdahulu untuk dijadikan pertimbangan-pertimbangan," ujarnya.

Menurut Dasco, seluruh mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi) diundang ke Istana Negara pada Salasa ini.

"Namun, saya tidak dalam posisi mengetahui konfirmasi siapa yang bisa hadir dan siapa yang belum bisa hadir," ujarnya. (ast/jpnn)

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Jokowi  Megawati  SBY  Istana 
