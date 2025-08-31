Prabowo Undang Pemimpin Parpol ke Istana, Cak Imin Beri Info Begini

jpnn.com - Sejumlah pemimpin partai politik (parpol) mendatangi Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Minggu (31/8) siang.

Sejumlah pimpinan yang sudah hadir, yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro, hingga Ketua MPR RI sekaligus eks Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Pemanggilan para pimpinan partai itu diduga karena aksi unjuk rasa yang masih berlangsung lantaran tuntutan pembatalan tunjangan DPR.

Selain itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh juga dikabarkan akan mendatangi Istana Negara.

“Hari ini saya bersama siapa saya enggak tahu, pokoknya akan ada pertemuan dengan presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat kabinet,” ucap Cak Imin.

Mengenai tunjangan rumah dan berbagai tunjangan DPR lainnya yang memicu amarah publik, Cak Imin menilai hal itu menjadi momentum evaluasi untuk berbagai pihak termasuk DPR.

Dia mengaku bahwa pihak eksekutif maupun legislatif memahami tuntutan aspirasi dari masyarakat.

“Ya, tunjangan rumah harus dievaluasi. Ya, semua, semua dievaluasi. Semua yang bersifat menghasilkan kecemburuan, dievaluasi,” jelasnya. (mcr4/jpnn)



Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

