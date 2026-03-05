Prabowo Undang Ulama dan Pimpinan Ormas Islam ke Istana, Bahas Apa?

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Presiden Prabowo Subianto mengundang ulama, Ketua Umum Organisasi Masyaralat (Ormas) Islam, hingga pimpinan pondok pesantren ke Istana Negara, pada Kamis (5/3).

Pantauan JPNN.com di lokasi, para pimpinan ormas Islam mulai berdatangan sejak pukul 16.30 WIB.

Dalam undangannya, Prabowo menggelar buka puasa bersama dengan sekitar 170 perwakilan ormas Islam itu.

Ketua Dewan Pembina Majelis Rasulullah SAW Pusat Habib Nabiel Al Musawa mengatakan bahwa mereka juga akan membahas sejumlah isu bersama Prabowo.

“Beliau juga ingin mendengar masukan terkait perkembagan terkini, terkait BoP, mungkin masalah Iran dengn Amerika. Banyak hal,” ucap Habib Nabiel di Istana Negara.

Habib menegaskan bahwa keberadaan Indonesia di Board of Peace sebenarnya kurang efektif.

“Jadi, mungkin presiden perlu meninjau ulang, kalau bisa mengundurkan diri lebih bagus,” kata dia.

Sementara itu, Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menuturkan sebagai negara Islam, Indonesia turut berduka atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.