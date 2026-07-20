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JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Ungkap 110 Masalah Bangsa Diselesaikan dalam 18 Bulan Pemerintahannya

Senin, 20 Juli 2026 – 18:07 WIB
Prabowo Ungkap 110 Masalah Bangsa Diselesaikan dalam 18 Bulan Pemerintahannya - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Kamis (8/1). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sudah menyelesaikan 110 masalah di Indonesia selama 18 bulan menjabat.

Hal itu dia katakan saat taklimat dalam agenda Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, pada Senin (20/7).

Mulanya, Prabowo mengatakan di hadapan para menteri dan jajaran yang hadir bahwa mereka berhasil menuntaskan sejumlah masalah secara bertahap.

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"Dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan,” ucap Prabowo.

Menurut dia, berdasarkan kalkulasi data terbaru, ada 110 masalah di Indonesia yang berhasil diselesaikan oleh dirinya beserta jajaran selama 18 bulan.

"Mungkin hitungan kita terakhir, lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam satu tahun, 18 bulan pemerintahan. Ini prestasi yang bukan kecil,” kata dia.

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Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta seluruh jajarannya untuk tidak sombong dan tetap bekerja untuk rakyat.

"Kita rendah hati, kita tidak mau menepuk-nepuk dada, kita tidak mau dan kita tidak boleh besar kepala, tidak boleh sombong. Itu watak kita sebenarnya, watak bangsa kita: ojo dumeh,” tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sudah menyelesaikan 110 masalah di Indonesia selama 18 bulan menjabat.

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TAGS   Prabowo  Gerindra  Bangsa  Istana Negara 
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