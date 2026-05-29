Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Ungkap Indonesia–Prancis Perkuat Kemitraan Energi hingga Pendidikan

Jumat, 29 Mei 2026 – 12:15 WIB
Prabowo Ungkap Indonesia–Prancis Perkuat Kemitraan Energi hingga Pendidikan - JPNN.COM
Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Prancis berkomitmen memperkuat kemitraan di tengah dinamika global.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis.

“Kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa memainkan suatu peranan yang positif,” ujar Prabowo dikutip rilis resmi Biro Pers Istana, pada Jumat (29/5).

Baca Juga:

Menurut dia, Indonesia konsisten mendorong upaya perdamaian dunia di tengah dinamika geopolitik internasional yang terus berkembang.

“Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyambut baik terjalinnya Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Prancis.

Baca Juga:

Dia optimistis hubungan bilateral kedua negara semakin konkret dan memberikan dampak yang lebih luas di masa mendatang.

“Kita tentunya akan melihat kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang dan lebih berdampak,” tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Prancis berkomitmen memperkuat kemitraan strategis mulai dari energi hingga pendidikan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prancis  pendidikan 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp