Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Usul Bahasa Prancis Diajari ke Murid, PDIP: Kurikulum Biar Sekolah Menentukan

Sabtu, 30 Mei 2026 – 18:16 WIB
Prabowo Usul Bahasa Prancis Diajari ke Murid, PDIP: Kurikulum Biar Sekolah Menentukan - JPNN.COM
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut kurikulum bahasa yang perlu dipelajari peserta didik seharusnya berasal dari sekolah. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut kurikulum bahasa yang perlu dipelajari peserta didik seharusnya berasal dari sekolah, bukan dari pejabat tinggi negara.

Hal demikian dikatakan Andreas saat menjawab pertanyaan awak media soal keinginan Presiden RI Prabowo Subianto menjadikan bahasa Prancis dan sebelumnya Portugis, diajarkan di sekolah Indonesia. 

"Kalau soal selera bahasa, saya kira, ya, itu biar kurikulum sekolah-sekolah yang apa menentukan, begitu," kata dia ditemui setelah acara Pembekalan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD fraksi PDIP Tingkat I dan II se-Indonesia masa bakti 2024-2029 di Jakarta, Sabtu (30/5).

Baca Juga:

Andreas berharap usulan bahasa yang dipelajari peserta didik bukan datang setelah presiden suatu negara bertemu pemimpin lainnya. 

"Jadi, jangan nanti kalau ketemu apa, pemimpin dari suatu negara, terus kemudian bahasa itu menjadi kurikulum wajib," kata Wakil Ketua Komisi XIII itu.

Andreas mengatakan sekolah sebenarnya sudah menentukan kurikulum bahasa prioritas yang perlu dipelajari.

Baca Juga:

Dia menganggap kurikulum bahasa wajib yang dipelajari saat ini ialah Inggris dan juga Indonesia.

"Kita perlu memperkuat bahasa Indonesia, dan itu, ya, saya kira yang paling penting untuk bagaimana pembinaan, ya, pendidikan, terutama pendidikan bahasa, begitu," ungkapnya.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut kurikulum bahasa yang perlu dipelajari peserta didik seharusnya berasal dari sekolah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo Subianto  Bahasa Prancis  kurikulum  Sekolah 
BERITA PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp