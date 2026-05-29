Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Prabowo Wajibkan Semua Sekolah Mengajarkan Bahasa Prancis

Jumat, 29 Mei 2026 – 17:50 WIB
Prabowo Wajibkan Semua Sekolah Mengajarkan Bahasa Prancis - JPNN.COM
Presiden Republik Indonesia (kiri) Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis (kanan) Emmanuel Macron dalam pernyataan bersama di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis.

Hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, pada Kamis (28/5) malam.

“Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar Bahasa Prancis,” ucap Prabowo dikutip rilis resmi Biro Pers Istana, pada Jumat (29/5).

Baca Juga:

Menurut dia, mempelajari bahasa Prancis di sekolah-sekolah cukup pengingat dunia yang terus berkembang saat ini.

“Melihat perkembangan dunia ke depan kita yakin di keadaan global yag penuh ketidakpastian, penuh ketegangan penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif,” jelasnya.

Adapun, Prabowo turut menyambut kerja sama Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Prancis.

Baca Juga:

Dia optimistis hubungan bilateral kedua negara semakin konkret dan memberikan dampak yang lebih luas di masa mendatang.

Sejumlah bidang yang menjadi prioritas kerja sama meliputi pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga percepatan penyelesaian perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). (mcr4/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

Presiden Prabowo Subianto mengaku menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk mempelajari bahasa Prancis.

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo Subianto  Bahasa Prancis  Sekolah  pelajaran bahasa prancis  Prabowo  Prancis 
BERITA PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp