Prabowo: Yang Merasa Indonesia Suram, Silakan Cari Negara Lain

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mempersilakan orang yang merasakan Indonesia suram untuk mencari negara lain.

Hal itu dikatakan dalam pidatonya memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 yang digelar di Indonesia Arena, Senayan, pada Minggu (12/7).

“Yang ragu-ragu silakan duduk di rumah saja. Yang merasa indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain tidak ada yang melarang,” ucap Prabowo.

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Dia meminta agar seluruh masyarakat Indonesia bersatu dan bekerja sama untuk saling membantu.

“Kalau di Indonesia mohonlah mari kita bersatu, mari kita kerjasama, yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kerjasama yang baik,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling memaafkan, saling mengerti, saling mengasihi, membantu dan tidak mengikuti budaya caci maki.

Dia optimistis Indonesia akan bangkit apabila seluruh masyarakat mengedepankan persatuan dan semangat gotong royong.

“Tidak ada keberhasilan dengan pertikaian tidak ada. Untuk apa? Kita bertikai kita ini 1 keluarga apapun latar belakang,” tuturnya. (dit/jpnn)



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