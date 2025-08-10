Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prada Lucky Dimakamkan Secara Militer, Mamanya Belum Bisa Menerima

Minggu, 10 Agustus 2025 – 02:22 WIB
Peti jenazah Prada Lucky Namo dibalut Bendera Merah Putih saat prosesi pemakaman secara militer di Kupang, Sabtu (9/8).ANTARA/Kornelis Kaha.

jpnn.com - Jenazah prajurit TNI AD Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh senior dimakamkan secara militer di TPU Kapadala, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (9/8/2025).

Pewarta ANTARA saat berada di rumah duka di asrama tentara TNI AD Kuanino, Sabtu melaporkan proses pemakaman diawali dengan ibadah bersama yang berlangsung sekitar dua jam.

Prada Lucky Dimakamkan Secara Militer, Mamanya Belum Bisa MenerimaPrada Lucky Namo anggota TNI yang meninggal akibat diduga dianiaya oleh seniornya.ANTARA/Kornelis Kaha

Ibadah dan rangkaian upacara pemakaman itu dihadiri oleh ribuan pelayat.

Tangis keluarga menggema usai ibadah pemakaman berlangsung.

Ayah dan ibu, kakak, dan keluarga dekat lainnya masih belum menerima kepergian Prada Lucky yang meninggal dunia secara tak wajar.

"Mama belum terima nak, mama tidak terima kamu pergi seperti ini," teriak Sepriana Paulina Mirpey ibu dari almarhum Prada Lucky Namo.

Sekitar 30 meni kemudian, upacara penyerahan jenazah secara kedinasan dilakukan.

Jenazah prajurit TNI Prada Lucky Namo dimakamkan secara militer. Namun, mama tentara itu belum bisa menerima kematian sang anak yang tak wajar.

