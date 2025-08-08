Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Prada Lucky Namo Diduga Tewas Dianiaya Senior, Keluarga Buka Suara

Jumat, 08 Agustus 2025 – 10:06 WIB
Prada Lucky Namo Diduga Tewas Dianiaya Senior, Keluarga Buka Suara - JPNN.COM
Prada Lucky Namo, anggota TNI yang meninggal akibat diduga dianiaya oleh seniornya.ANTARA/Kornelis Kaha

jpnn.com - Orang tua anggota TNI Prada Lucky Namo meminta terduga pelaku yang menganiaya anak mereka dihukum mati.

Prada Lucky meninggal 6 Agustus 2025 diduga akibat dianiaya seniornya.

Penganiayaan diduga terjadi saat korban bertugas baru dua bulan di Batalion Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere Nagekeo, NTT.

Baca Juga:

"Saya ingin agar negara hadir dan mengungkap pelaku dan penyebab kematian anak saya," kata Sersan Mayor Christian Namo di Kupang, Jumat (8/8/2025).

Christian mengaku kecewa karena dua rumah sakit di Kota Kupang, yakni RS Tentara dan RS Polri menolak untuk mengautopsi, untuk mengetahui penyebab kematian dari anaknya.

Almarhum Prada Lucky Namo merupakan anggota TNI yang baru 2 bulan menjadi anggota TNI.

Baca Juga:

Seusai sah menjadi anggota TNI dia langsung ditempatkan di Batalion Pembangunan 843.

Batalion itu merupakan Batalion yang baru mendarat di daerah itu kurang lebih satu bulan untuk membantu pembangunan masyarakat di daerah tersebut.

Anggota TNI Prada Lucky Namo tewas setelah diduga dianiaya senior di daerah tugas. Keluarga minta pelaku dihukum mati.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prada Lucky Namo  Anggota TNI  Tewas  Meninggal  Dianiaya Senior  Korem 161/Wira Sakti  NTT  meninggal dunia  TNI 
BERITA PRADA LUCKY NAMO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp