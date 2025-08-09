Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prada Lucky Tewas Diduga Dianiaya Senior, Legislator: Tak Ada Alasan Pelaku Diampuni

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 19:22 WIB
Prada Lucky Tewas Diduga Dianiaya Senior, Legislator: Tak Ada Alasan Pelaku Diampuni
Prada Lucky Namo, anggota TNI yang meninggal akibat diduga dianiaya oleh seniornya.ANTARA/Kornelis Kaha

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai kasus tewasnya Prada Lucky Chepril Saputra Namo sebagai kejahatan kemanusiaan.

Andreas pun meminta semua pihak tidak melindungi pelaku di kasus tewasnya Prada Lucky yang diduga akibat dianiaya senior.

"Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengampuni pelaku-pelaku tindakan kejahatan kemanusiaan tersebut," katanya kepada awak media, Sabtu (9/8).

Baca Juga:

Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengatakan penyidikan kasus tewasnya Prada Lucky harus transparan agar Peradilan Militer bisa menghukum seberat-beratnya. 

"Ini untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak keluarga," ujar Andreas.

Dia melanjutkan hukuman berat bisa melindungi para prajurit, terutama berpangkat rendah dari tindakan semena-mena para senior.

Baca Juga:

Legislator I Nusa Tenggara Timur (NTT) itu dari kasus tewasnya Prada Lucky memints semua pihak mendengar makna dalam ucapan ibu almarhum.

Adapun, sang ibu Prada Lucky pernah mengungkapkan kerelaan sang anak mati di medan tempur ketimbang disiksa sesama prajurit TNI. 

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta semua pihak tidak melindungi pelaku di kasus tewasnya Prada Lucky.

